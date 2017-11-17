Суд запретил бизнесмену убивать бездомных собак на улицах в Славянске-на-Кубани

Прокуратура во время проверки выявила факт умерщвления собак на улицах города.

Азово-Черноморская межрайонная прокуратура проверила работу предпринимателя, который по муниципальному контракту занимался отловом безнадзорных животных. Выяснилось, что он незаконно убивал бездомных животных препаратами, имеющими эффект удушающего воздействия, что приводило к их мучительной гибели, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура обратилась с заявлением в суд и потребовала от предпринимателя прекратить использовать запрещенные препараты и убивать собак без обеспечения возможности их содержания как минимум в течение шести месяцев в приюте.

Славянский городской суд удовлетворил этот иск, после чего бизнесмен обжаловал решение. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласилась с решением суда первой инстанции. Предпринимателю запретили использовать препарат при отлове животных.

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