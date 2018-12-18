Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожали убийством

В Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву пришло анонимное электронное письмо с угрозами.

«В период нахождения в производстве упомянутых апелляционных жалоб адвоката Кокорина и Мамаева в суд по электронной почте поступило письмо с угрозами и предостережением», — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, в письме были угрозы убийства в адрес судьи.

«Хочу оставить жалобу, ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг. А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни…», — процитировала письмо представитель суда.

О поступивших угрозах сообщили в ГУ МВД России по Москве для проверки информации об адресанте, проверки сообщения и принятия незамедлительных и необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину. Суд признал законным продление ареста футболистов Кокорина и Мамаева.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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