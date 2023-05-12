Судебные полномочия кандидата в президенты Робахон Махмудовой приостановлены

12 мая , 2023 г., на Пленуме социал-демократической партии «Адолат» Республики Узбекистан мы сообщали, что Робахон Анваровна Махмудова выдвинута будущим кандидатом в Президенты Республики Узбекистан от этой партии.

Верховные судьи В соответствии с заявлением Махмудовой Р.А. и судебным законодательством квалификационная коллегия приняла решение о приостановлении судейских полномочий Махмудовой Р.А., первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан – председателя коллегии по административным делам . Об этом сообщает Верховный суд Республики Узбекистан.

Согласно статьям 19, 128 Конституции Республики Узбекистан, все граждане Республики Узбекистан независимо от пола, расы, национальности , язык, религия, убеждения, социальные независимо от происхождения, социального положения, они имеют равные права. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти.

По закону судья не вправе заниматься политической деятельностью. Согласно Избирательному кодексу политическая партия вправе выдвигать кандидата в Президенты Республики Узбекистан из числа членов своей партии или без партии.