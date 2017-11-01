Судебных приставов Кубани поздравили с 20-летием образования службы

Торжественное мероприятие прошло 1 ноября в Краснодаре.

В нем приняли участие заместитель главы региона Алексей Копайгородский, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, начальник управления Минюста Российской Федерации по Краснодарскому краю Ирина Ковалева, представители ЗСК, судейского сообщества, правоохранительных органов, ветераны и работники ведомства.

По итогам девяти месяцев 2017 года управление занимает лидирующие позиции в стране по количеству исполнительных производств — 2,6 млн, а также по сумме взысканных средств. С начала года взыскали почти 17 млрд рублей, что на 1,5 млрд больше, чем годом ранее, из них более 7 млрд — в пользу федерального бюджета, около 5 млрд — в пользу краевого.

Копайгородский вручил главному судебному приставу края Александру Кумирову приветственный адрес губернатора края Вениамина Кондратьева и передал слова благодарности за совместную плодотворную работу.

Кумиров отметил, что важной чертой службы всегда была преемственность поколений и выразил признательность ветеранам — наставникам молодых работников.

Торжественная часть мероприятия завершилась вручением лучшим работникам ведомственных наград. Медали, почетные грамоты и благодарности получили более 50 сотрудников управления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник