Судьи, нарушившие судейскую этику, отправлены в отставку

Сегодня На очередном заседании Высшего совета судей в прошлом году рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий ряда судей судьи Базарова Ю.В. за нарушение требований Кодекса этики судей;

судья Джизакский городской суд по уголовным делам Джизакской области Хидирбоев У. за нарушение законности при отправлении правосудия;

судья Андижанского районного суда по уголовным делам Андижанской области Гаппоров А., председатель Каршинского военного суда Д.Каюмов и заместитель председателя Охангаронского межрайонного суда по гражданским делам Ташкентской области Б.Файзиев освобождены от занимаемых должностей, а полномочия судей прекращены досрочно.