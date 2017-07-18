Судоподъемный кран в Новороссийске заработает в 2018 году

Его грузоподъемность 450 т. С помощью такой техники можно ремонтировать буксиры, лоцманские катера, пограничные суда и даже некоторые корабли ВМФ.

«В настоящий момент мы поднимаем краном 160 т, но этого уже недостаточно для того, чтобы выйти на новый уровень обслуживания. С приобретением этого крана мы подхватываем весь набор судов водоизмещением до 450 т в Азово-Черноморском бассейне. Этим самым мы делаем удобную бесперебойную работу всех портов, которые находятся в этом регионе», — пояснил директор судоремонтной верфи Вадим Дядюра.

Судовой подъемник уникален еще и тем, что за смену он может выполнять больший объем работ. Сборкой крана занимались итальянские специалисты совместно с российскими коллегами. На работы ушло 30 дней.

«Было непросто. Это первый в России кран такой грузоподъемности. И прежде, чем его построить, мы два месяца тщательно высчитывали все показатели. У нас прекрасные инженеры. Поэтому мы были уверены в том, что мы делаем», — рассказал менеджер по продажам компании-изготовителя Маттиа Босио.

Чтобы кран заработал в полную силу, нужно еще построить дополнительные причалы и доки. Для этого на верфи уже практически завершено проектирование. Планируется, что первый подъем с воды новая техника произведет в сентябре 2018 года. Пока она будет работать на берегу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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