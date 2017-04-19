Сухогруз «Герои Арсенала» затонул в Керченском проливе на глубине 44 метра

Начальник Морского спасательно-координационного центра Новороссийска Алексей Кухоль 19 апреля сообщил, что сухогруз «Герои Арсенала» затонул на глубине около 44 м.

Об этом он рассказал во время совещания в Анапе, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам Кухоля, в спасательной операции принимают участие 13 судов. Он пояснил, что надежда на спасение других членов экипажа есть. При такой температуре воды и погоде время выживания составляет от 10 до 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. Спасатели подняли на поверхность тела двух моряков с сухогруза. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о спасении троих из 12 членов экипажа сухогруза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В Анапе 19 апреля губернатор провел экстренное селекторное совещание по факту крушения сухогруза в Керченском проливе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами.

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