Сулейман Сойлу: Все те, кто проводит политику защиты интересов США в стране, являются предателями

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает предателями всех, кто проводит политику защиты интересов США в стране.

>”Хочу подчеркнуть, что отныне Америка не будет. Любой, кто занимается целенаправленной политикой, будь то партии или отдельные лица, объявляется предателем в этой стране. Турция достигла такого уровня, что все стороны на этих выборах известны. Известно, что Америка собирается делать в Турции», — сказал Сойлу.

Глава МВД Турции неоднократно обвинял США во вмешательстве в избирательный процесс в Турции. В преддверии первого тура президентских выборов Сойлу заявил, что планы США по вмешательству усиливаются, и обвинил Вашингтон в распространении фальшивых видеороликов, из-за которых кандидат Мухаррем Инс выбыл из президентской гонки. Сойлу утверждает, что за всеми действиями против Турции стоит лично президент США Джо Байден.