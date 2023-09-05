Суммы контрактов для студентов всех уровней госвузов увеличены не будут – в министерстве

В результате особого внимания, уделяемого главой государства Шавкатом Мирзиёевым системе образования страны, суммы контрактных платежей не будут увеличены увеличены на 2023/2024 учебный год по всем направлениям

Стоимость обучения на основе платно-контрактного договора сохранится в размерах, установленных на 2022/2023 учебный год.

В качестве альтернативы суммы дифференцированной оплаты по договору за 2023/2024 учебный год останутся неизменными в размерах, установленных за предыдущий учебный год.

2023/Абитуриентам, чьи баллы в Прием на 2024 учебный год, не достигший предела утвержденных параметров приема, но изъявивших желание обучаться на основе дифференцированной оплаты-контракта, в порядке исключения заключить договоры с начала нового учебного года, а также в качестве 50% стоимости годового обучения допущены к зачислению в ряды студентов оплатившие.

Также еще одно послабление – 10-процентная скидка предоставляется абитуриентам, оплатившим утвержденный договор дифференцированной оплаты в полном объеме до 15 октября 2023 года.