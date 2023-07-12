Сунак: Гарантии безопасности для Украины не заменят членство в НАТО

Великобритания и Украина договорились, что гарантии безопасности, о которых союзники объявят в Вильнюсе в среду, не заменят членство Украины в НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
“Премьер-министр и президент обсудили важность мер безопасности, объявленных странами G7 сегодня днем”, – сообщили в канцелярии Сунака по итогам встречи. с Владимиром Зеленским. «Они договорились, что соглашения не должны заменять членство в НАТО».
На пресс-конференции в среду Зеленский заявил, что гарантии безопасности станут «важным сигналом» для Украины.
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“Если сегодня “Большая семерка” согласится на декларацию о гарантиях безопасности, то она будет говорить, что гарантии будут сохранены, пока мы идем в НАТО […] Это будет для нас важным шагом”, – сказал Зеленский.
Речь идет о гарантиях западных стран, что они будут оснащать, финансировать, консультировать и обучать вооруженные силы Украины в течение очень долгого времени, чтобы у них была возможность сдерживать любую будущую агрессию, пояснил Politico.
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