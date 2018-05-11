Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Обладатель кубка России и чемпион России предыдущего сезона встретятся 27 июля.

Правление Российской футбольной премьер-лиги утвердило проведение матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

«Мы согласуем решение правления с Российским футбольным союзом, который является соорганизатором соревнования, и попозже объявим время. Туда очень удобно добираться болельщикам, хорошее железнодорожное сообщение из Петербурга до Москвы и из Москвы до Нижнего Новгорода, запущено много поездов. А если вспомнить историю, в городе была команда «Локомотив», поэтому там много болельщиков, что очень здорово», — цитирует ТАСС президента РФПЛ Сергея Прядкина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», московский «Локомотив» в мае третий раз стал чемпионом России по футболу. Кубок России завоевал «Тосно» из Ленинградской области.

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