Супруги из станицы Каневской отметили День кубанской семьи

Этот праздник появился в 2005 году.

Готовились к торжественной дате и супруги Лупарь из станицы Каневской. За последние шесть лет их семья увеличилась больше, чем в два раза. Мария Николаева побывала у них в гостях.

Кроме маленькой Даши, есть еще и большая. Такая же история — с Данилами. Их в семье тоже двое. Дети-тезки — это совпадение. Когда две старшие дочери супругов Лупарь Оля и Марина выросли, в семью один за другим переехали пятеро приемных детей. Галина едва сдерживает слезы, когда вспоминает знакомство с первым сыном Максимом.

«Добрый, ласковый мальчишка. Хотелось ему семью. Потом, как оказалось, у Максима есть сестра», — рассказала многодетная мать Галина Лупарь.

Затем появились и трое других детей. Адаптироваться к новой обстановке им помогла предновогодняя суета. Всей семьей готовились к празднику, мастерили игрушки. До сих пор их объединяет прикладное творчество. Алмазную вышивку и оригами любят девочки, мальчики тяготеют к мужским инструментам и помогают папе делать ремонт. Когда переехали в новый дом, первым делом построили детскую площадку.

Галина и Владимир Лупарь — выходцы из многодетных семей. Как только они поженились, поняли, что в их доме всегда должно быть шумно и весело. У казаков, говорят, это в порядке вещей. Правда, одна из девочек признается, что за шалости родители их все же наказывают: заставляют читать.

Взаимопомощь, уважение и дружба — главные ценности, которые стараются привить супруги Лупарь детям. Многодетные родители уверены, для этого нужна всего лишь любящая семья.

«В детском доме они потребители. Им принесли, дали, они надели и пошли, грязное сняли. Сами не стирают, не моют посуду за собой, не убирают. В семье этому учатся, чтобы быть полезными и себе, и обществу», — считает многодетный отец Владимир Лупарь.

День кубанской семьи чета Лупарь и их приемные дети отметили футбольным матчем, а хорошее настроение после активной прогулки закрепили за семейным столом.

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