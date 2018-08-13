Свет в Фестивальном микрорайоне Краснодара отключили после инцидента с грузовиком

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Электроэнергию уже частично вернули в дома потребителей.

«Бригады «Кубаньэнерго» оперативно восстанавливают энергоснабжение части потребителей Фестивального микрорайона Краснодара. Предположительно, оно было прервано из-за нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередачи сторонним крупногабаритным транспортом», — сообщает пресс-служба компании.

Энергетики осуществляют запитку потребителей по резервным схемам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отключение света произошло вечером 13 августа.

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