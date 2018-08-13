Свет в Фестивальном микрорайоне Краснодара отключили после инцидента с грузовиком

Электроэнергию уже частично вернули в дома потребителей.
«Бригады «Кубаньэнерго» оперативно восстанавливают энергоснабжение части потребителей Фестивального микрорайона Краснодара. Предположительно, оно было прервано из-за нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередачи сторонним крупногабаритным транспортом», — сообщает пресс-служба компании.
Энергетики осуществляют запитку потребителей по резервным схемам.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», отключение света произошло вечером 13 августа.
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