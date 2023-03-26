Светлана Тихановская приняла участие в мероприятии в Вашингтоне по случаю 105-летия провозглашения независимости Народной Республики Беларусь

Тихановская, выдвинувшая свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года и занял в нем второе место,поздравил народ Белоруссии с этим днем ​​и осудил использование Россией территории РБ для нападения на Украину.Наши политзаключенные,партизаны,добровольцы-наша гордость и совесть.Поражение России в война с Украиной дала нам новую Б приближается к Эларус. И тогда у нас будет новое демократическое правительство, которому Народная Республика Беларусь будет рада с уверенностью передать свои полномочия», — отметила Тихановская.