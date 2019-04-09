Свидетель: драка игрока «Краснодара» Мамаева с водителем началась после слова «петухи»

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и его друзья подрались с водителем ведущей Первого канала после разговора на повышенных тонах.

В Пресненском суде Москвы свидетель по делу полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал, что до инцидента он вместе в компании с футболистами отдыхал в ночных клубах, где они употребляли алкоголь и познакомились с девушками. Утром, когда они покинули заведение, между ними и случайным водителем возник конфликт, в ходе которого водитель заявил, что «таких петухов не возит», сообщает РБК.

По словам свидетеля, водитель Соловчук первый нанес удар Мамаеву в подбородок, когда тот схватил его за кофту. Конфликт начался из-за того, что девушка, которая была с футболистами, села в машину к Соловчуку, подумав, что это такси, сообщает ТАСС.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

После предварительного слушания по делу, которое прошло 3 апреля, суд продлил футболистам меру пресечения до 25 сентября.

На суде 9 апреля Павел Мамаев частично признал вину.

Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым.

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