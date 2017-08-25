Свидетели ДТП с автобусом в Темрюкском районе рассказали о случившемся

Съемочной группе «Кубань 24» удалось пообщаться со свидетелями аварии и пострадавшими, которые были внутри автобуса. Они пожелали остаться анонимными.

«Шутили поначалу, ехали, все нормально. У нас раньше объект находится, поэтому мы вышли раньше. Потом буквально 20-30 минут прошло, и сообщают, что автобус упал в обрыв, есть погибшие», — рассказал свидетель аварии.

— Как это случилось? Почему на пирсе строящемся оказались?

— Потому что мы там работаем. Ехали на место работы и не смогли остановиться, потому что отказали тормоза.

— Это все стремительно произошло?

— Водитель пытался остановить автобус, но у него не получилось. Потом упали в воду.

Эти свидетели аварии сейчас находятся в больнице, за их здоровьем следят медики.

На месте трагедии продолжает работать съемочная группа «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз».

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40. Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

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