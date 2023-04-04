«Свободный университет» прекратил свою деятельность в России

Онлайн-университет «Свободный университет», основанный бывшими преподавателями Российской Высшей школы экономики, принял решение прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении Ученого совета, опубликованном на Telegram-канале вуза 2 апреля, в воскресенье. Ученый совет подчеркнул, что безопасность студентов и преподавателей стоит на первом месте. При этом говорилось, что «российские законы позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за любое «участие в деятельности» таких организаций. Таким образом, власти могут объявить правонарушителями преподавателей и студентов, которые участвуют в независимых семинарах и ведут независимые академические дискуссии”, – говорится в сообщении. Согласно статье 284.1 УК России, по решению Генпрокуратуры студенты и сотрудники вуза могут быть лишены свободы на срок до четырех лет.Он заявил, что считает свои действия неконституционными. Тем не менее организация планирует свое дальнейшее развитие за пределами юрисдикции России.

ОО «Свободный университет» было зарегистрировано в Латвии в 2021 году. В его учредители входят бывший член Палаты депутатов РФ, юрист Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов и журналист Кирилл Мартынов. На сегодняшний день с вузом сотрудничают 180 преподавателей, в нем обучается около 2000 студентов.