Суд отказал сочинскому певцу в иске о плагиате против Александра Реввы

Музыкант Руслан Кагарманов планирует обжаловать это решение в Мосгорсуде.

«Моя задача — идти до конца. Когда я подавал иск, я сказал себе, что доведу иск до конца», — сказал исполнитель.

По его словам, в начале рассмотрение дела проходило хорошо, но после перерыва Кунцевский суд Москвы вынес решение против него. Причины, как сказал Кагарманов, должны объявить в течение пяти дней.

Ревва о претензиях сочинского музыканта не распространяется. Он ограничиля замечанием, что молодой артист делает это ради пиара, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Руслан Кагарманов считает, что Александр Ревва украл у него песню «Чика». По утверждению певца, он выпустил свою «Чику» значительно раньше. Трек Артура Пирожкова появился 11 мая 2018 года. Руслан Кагарманов поделился видео, где под его песню танцуют на дискотеках еще в 2016 году.