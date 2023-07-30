Сын президента арестован.

Генеральная прокуратура Колумбии арестовала сына главы государства президента Густаво Петро по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении.

Николя Петро обвиняют в получении денег от торговцев наркотиками и использовании этих денег для политических акций и предвыборной кампании своего отца. был арестован по обвинению в его жена Дайсурис дель Кармен Васкес также была арестована.

Петро, ​​который был первым руководителем страны как представитель левых сил, отрицал получение денег от колумбийских наркоторговцев.

Именно он сообщил прокуратуре в марте, что приказал провести расследование в отношении его сына.