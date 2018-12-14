Сыровары из Франции планируют создать свое производство в Мостовском районе

С французскими фермерами встретился глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Руководитель муниципалитета обсудил с семьей Ламбер план развития сыроваренного бизнеса на основе козьего молока. Предприниматели считают, что Мостовский район подходит для производства экологически чистых продуктов питания.

Фермеры попросили выделить им участок земли в станице Баракаевской. Земельный участок площадью около 60 га привлек их своей отдаленностью от дорог, промышленных объектов и других загрязняющих факторов.

Планируется, что производство будет безотходным: там будут выращивать зерновые, держать коз для производства молока и мяса и варить сыр. С фермерами из Франции на предстоящем инвестиционном форуме в Сочи планируется подписать соглашения о намерениях.

«Хорошие, вполне реализуемые планы. Мы намерены поддержать потенциального инвестора. Эко-бренд — наша тема, особенно в разрезе активного развития у нас туристической отрасли», — написал Ласунов на своей странице в Instagram.

Глава района порекомендовал фермеру ориентироваться на местный и региональный рынки сбыта и в дальнейшем принимать участие в ярмарках выходного дня.

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