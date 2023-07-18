Таджикистан и Монголию также могут пригласить в Организацию тюркских государств

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/7978a3adba001eb9bca50b7868a5fab8.jpg" title="Таджикистан и Монголия также могут быть приглашены в Организацию тюркских государств" alt="Таджикистан и Монголия могут быть приглашены в Организацию тюркских государств" Тюркские государства "Улистан можно пригласить" поднимается тема достижения. Расширение таким образом повлияет на возможности организации и укрепит ее позиции на международной арене, пишет Kun.uz, ​​выступая на Азиатском форуме. «Таджикистан и Монголия должны стать членами Организации тюркских государств. На базе организации страны совместно решают климатические, демографические и другие вопросы», — цитирует его Titus.kz. Казахстан только начинает этот путь. Монголия и Таджикистан также должны быть частью TDT.

Потому что существует историческое сходство и общность. Проблемы, связанные с климатом и населением, возникнут в Центральной Азии. Есть и другие угрозы. Нам нужно подумать о механизмах решения этих проблем», — сказал Богчи.

Визит президента Азербайджана Ильхома Алиева в Таджикистан в апреле этого года эксперты называют признаком того, что TDT становится ближе к Таджикистану. В то время Алиев подготовил почву для привлечения персоязычного Таджикистана в ТДТ через экономические и транспортные проекты.