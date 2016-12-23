Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Краснодара

Таджикистан в ответ на приостановку полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в РФ отменил рейсы «Уральских авиалиний» из четырех российский городов.

Об этом 23 декабря сообщил начальник департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.

Ранее стало известно, что Душанбе не согласовало полеты авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ Москва приостановила рейсы таджикской «Сомон Эйр» в российские регионы.

«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», — подчеркнул Рахмонов.

Решение таджикских властей вступит в силу в 12:00 по местному времени или в 10:00 по московскому, сообщает РИА «Новости».

Как писал инернет-портал «Кубань 24», в Министерстве транспорта РФ 21 декабря заявили, что Россия не будет приостанавливать воздушное сообщение с Таджикистаном. Ранее в СМИ появилась информация, что Россия с 8 ноября может в одностороннем порядке приостановить воздушное сообщение с Таджикистаном. Однако позже в Министерстве транспорта РФ сообщили, что авиасообщение будет продолжено, так как сторонам удалось согласовать полеты российских авиакомпаний в Таджикистан из нового подмосковного аэропорта Жуковский.

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