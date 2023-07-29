Таджикистан отреагировал на сожжение Корана в Европе

Таджикистан Министерство Министерство иностранных дел назвало действия, связанные с осквернением Корана в Швеции и Дании, оскорбительными для мусульман мира. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Таджикистана.

«Осквернение Священного Корана является оскорблением чувств мусульман всего мира и вызывает межрелигиозные конфликтов в обществе», — говорится в сообщении.

По сообщению МИД, Душанбе осуждает любые формы нетерпимости, экстремизма и терроризма, вражды, войны и конфликтов.

«Таджикистан является сторонником конструктивного диалога между цивилизациями», — говорится в сообщении МИД.