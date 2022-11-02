Таиланд дает зеленый свет «Миру»

Попавшая под санкции российская платежная система заработает в азиатском государстве

Таиланд надеется, что в самое ближайшее время в стране заработает российская платежная система «Мир». С таким заявлением выступил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. По его словам, в настоящее время стороны ведут диалог по реализации этого проекта.

Дипломат выразил надежду на то, что вскоре платежная система «Мир» или альтернативные варианты заработают, что послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между Россией и Таиландом.

Он признал, что реализацию этой идеи задержали «текущая финансовая ситуация и действующие ограничения».

«Тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы найти альтернативные решения по этой теме», – добавил посол.

Напомним, в минувшем сентябре Минфин США предупредил, что введет санкции против иностранных банков, которые обслуживают карты «Мир». Позднее российскую платежную систему отказались обслуживать банки Шри-Ланки, Турции и Киргизии. Анкара в свою очередь сообщила, что намерена создать российско-турецкую платежную систему в качестве аналога.

Российская платежная система “Мир” ранее попала под санкции

Как сообщал «Блокнот», ранее Таиланд выразил готовность поставлять в Россию автомобильные комплектующие. Кроме того, королевство способно обеспечить нашу страну фруктам, овощами и морепродуктами. Об этом заявлял посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. По его словам, Таиланду есть чем заинтересовать российских импортеров. В частности, Таиланд может поставлять автозапчасти, спортивный и медицинский инвентарь и многое другое,

Стоит отметить, что сегодня Таиланд является одним из лидеров автомобилестроения в Юго-Восточной Азии. В стране расположены заводы таких крупных брендов, как Ford, General Motors и Toyota.

В минувшем мае Минэкономразвития сделало заявление, что что Россия готова обсуждать с Таиландом возможность локализации производства автомобильных комплектующих. Для каких конкретно моделей машин будут производиться запчасти, тогда не сообщалось.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в разговоре с BFM.Ru заявил, что в Таиланде очень много серьезных производителей комплектующих, вполне себе мирового уровня. По его словам, «они всегда работали на свой рынок в первую очередь, хотя и наши некоторые производители у них кое-что закупали».

Ранее об отказе работать с платежной системой «Мир» объявил вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык». В BIDV сообщили, что продолжают обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, но платежной системы «Мир» в этом списке нет. Принимать карты перестали и в банкоматах Народного банка Казахстана («Халык банк»).

Также стало известно, что из-за угроз вторичными санкциями, приостановили работу с «Миром» ранее принимающие и турецкие банки Denizbank и Iş Bankası. В организациях заявили, что приём карт будет приостановлен до тех пор, пока не будут проанализированы возможные риски.

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