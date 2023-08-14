Тайвань не собирается отступать

Тайвань Вице-президент Уильям Лэй заявил, что самоуправляемый остров не отступит перед угрозами Китая. Чиновник сделал это заявление на обеде со сторонниками в Нью-Йорке в воскресенье, сообщает Al Jazeera. Он пообещал принять соответствующие меры.

Лэй сказал своим сторонникам, что «если Тайвань будет в безопасности, мир будет в безопасности». , и если Тайваньский пролив останется мирным, будет мир во всем мире.”

“Как бы ни была велика угроза авторитаризма для Тайваня, мы абсолютно не боимся и не колеблясь, поддерживаем ценности демократии и свободы», — сказал вице-президент.

Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, и вопрос об острове остается постоянным источником трений между Пекином и Вашингтоном. Соединенные Штаты являются самым важным международным спонсором острова и поставщиком оружия.