Также есть ряд руководителей, не годных для работы в правоохранительных органах – Мирзиёев

За последние полгода в микрорайонах совершено около 12 тысяч предотвратимых преступлений.

“На самом деле обеспечение спокойствия населения должно начни с окрестностей. Но насколько наши люди довольны ситуацией с пресечением преступности в микрорайоне?», — спросил Президент.

50 процентов преступлений, связанных с убийствами и телесными повреждениями, вызваны семейными спорами и регулярными драками70. процентов населения являются безработными и малообеспеченными, молодежная и подростковая преступность в основном происходит из-за семейного окружения и отсутствия правовой грамотности.

«Среди них есть ряд руководителей, которые ставят личные интересы выше своих профессиональных обязанностей и непригодны для работы в правоохранительных органах», — заявил глава нашего государства.