«Талибан» объявил о победе над коррупцией в Афганистане

Движение Талибан, находящееся у власти в Афганистане, заявило, что во всей стране достигнута безопасность и искоренена коррупция. Об этом говорилось в обращении премьер-министра правительства «Талибана» Мухаммада Хасана Ахунда по случаю праздника Курбан-байрам, обеспечившего безопасность на всей территории страны и сорвавшего все коварные планы врагов. Мухаммад Хасан Ахунд добавил, что коррупция и казнокрадство во всех государственных учреждениях остановлены, а двери руководства эмирата открыты для всего афганского народа”, – говорится в сообщении, распространенном канцелярией Хасана Ахунда.

19 апреля. «Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзода заявил в своем обращении по случаю Рамадана, что Афганистан не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран и ожидает того же от других стран. Он призвал должностных лиц «Талибана» действовать справедливо и избегать любой дискриминации.