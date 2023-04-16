«Талибан» отреагировал на конфликты в Судане

Движение “Талибан” отреагировало к двухдневным столкновениям между армией и оперативными силами в Судане.

Официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид выразил позицию временного правительства Афганистана в отношении продолжающихся беспорядков в Судане. Он призвал стороны к диалогу. Муджахид заявил, что война — это не решение, после войны правительство будет ослаблено.

Забиулла Муджахид выразил сожаление по поводу событий в Судане и попросил конфликтующие стороны как можно скорее прекратить войну и найти решение проблемы путем политического диалога.

Для справки, с 15 апреля в Судане происходят боестолкновения между армией и силами быстрого сопротивления. С обеих сторон погибли более 57 человек, 595 человек получили ранения. Среди них есть мирные жители.