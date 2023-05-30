«Талибан» пригрозил вторжением в Иран

<p "Бывший губернатор талибов Ахмадабад, Регион Пактия, Абдул Хамид Хурасани, обратился к Ирану через видео.

«У нас есть сообщение для иранцев, не играйте с терпением афганского народа, мы играем с наемниками колониализма. не нравится, давайте простим вас и поклонимся вам, будьте уверены, что мы сражались против Америки со страстью. И мы будем бороться против вас.

Если Иран будет мешать афганскому народу, мы получим свое прямо от ваших отцов и дедов. , если старейшины талибов позволят нам, мы очень скоро завоюем Иран. Вы не можете играть с нами в те же плохие игры, в которые вы играете с Западом как с друзьями”, – сказал он.