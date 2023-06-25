«Талибан» запретил внесудебные наказания

Афганистан у власти ” Верховный лидер Движение «Талибан» Хайбатуллы Охундзода издал указ, запрещающий практику внесудебных расправ в стране. Об этом сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

“Никто не имеет права бить кого-то без решения суда, даже если это небольшой физический удар. Суд назначит наказание по шариату. Другие не имеют права бить кого-то палкой или кнутом», — цитирует ТАСС представителя талибов.

Моджахед подчеркнул, что нарушители указа будут наказаны.

Ранее международные организации, а также средства массовой информации неоднократно сообщали о фактах внесудебных репрессий со стороны «Талибана» в отношении бывшего правительства страны и представителей национального меньшинства.

«Талибан» “придет к власти в Афганистане в 2021г. был приобретен после того, как американский военный контингент покинул страну в августе