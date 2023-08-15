Талибы объявили 15 августа национальным праздником — днем ​​победы над США и их союзниками

Два года назад талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула.

С победой талибов провалились 20-летние усилия Запада по урегулированию афганского конфликта. За эти годы США потратили 2,31 триллиона долларов на свое военное присутствие в стране.

Затем:

США замораживают почти 9,2 миллиарда долларов в фондах, принадлежащих Центральному банку Афганистана, и уходят страна без средств.

▪️ Посевы мака на территории, контролируемой Западом, сократились с прежних 1300 км² до 10 км² в 2023 году.