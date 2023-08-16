Талибы запрещают все политические партии в Афганистане

Министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи заявил, что в стране полностью запрещены политические партии, сообщает Aamaj News, — сказал Шараи со ссылкой на агентство.

До того, как талибы пришли к власти в Афганистане, 73 политических партии были зарегистрированы в Министерстве юстиции страны. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну и сейчас проживают в других странах.

Талибан пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одной страной мира, а их лидеры включены в санкционный список ООН.