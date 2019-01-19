Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

В Казани 19 января стартовал 11-й Матч звезд КХЛ — 2019.

В рамках Матча состоится мастер-шоу, а 20 января — традиционная игра сборных дивизионов, в которой сойдутся самые яркие хоккеисты под руководством лучших тренеров Лиги.

На звездном уик-энде «леопардов» представляют вратарь Константин Барулин, который является капитаном сборной дивизиона Тарасова, и нападающий Эрик О’Делл.

Также в Казань приехал маскот «Сочи» Лео. Он принял участие в свадьбе маскотов детской следж-хоккейной лиги — свои отношения «узаконили» Енот Фырк и Енотиха Фанни.

«Лео поздравил молодоженов от всех «леопардов», подарил постельное белье с леопардовым принтом, пожелал взаимопонимания и крепкой семьи», — сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

Последующий за свадьбой матч маскотов открыл фан-зону Матча звезд КХЛ.

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