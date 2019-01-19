Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

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Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

В Казани 19 января стартовал 11-й Матч звезд КХЛ — 2019.

В рамках Матча состоится мастер-шоу, а 20 января — традиционная игра сборных дивизионов, в которой сойдутся самые яркие хоккеисты под руководством лучших тренеров Лиги.

На звездном уик-энде «леопардов» представляют вратарь Константин Барулин, который является капитаном сборной дивизиона Тарасова, и нападающий Эрик О’Делл.

Также в Казань приехал маскот «Сочи» Лео. Он принял участие в свадьбе маскотов детской следж-хоккейной лиги — свои отношения «узаконили» Енот Фырк и Енотиха Фанни.

«Лео поздравил молодоженов от всех «леопардов», подарил постельное белье с леопардовым принтом, пожелал взаимопонимания и крепкой семьи», — сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

Последующий за свадьбой матч маскотов открыл фан-зону Матча звезд КХЛ.

Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

Талисман ХК «Сочи» Лео побывал на свадьбе маскотов клубов КХЛ. Фото

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