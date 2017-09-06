Талисманом ГК «Кубань» стала кубазонка-воительница

Кукла-талисман Куби впервые появилась перед болельщиками 5 сентября перед игрой с «Астраханочкой».

Это первый талисман в истории команды. Воительница представляет собой зеленую куклу ростом 2,35 м.

Создатели талисмана предложили свою версию возникновения гандбола. Во времена кочевья скифов на территории Кубани жили кубазонки — сильные и смелые воительницы. Священный огненный шар передал им сверхспособности. Вожди дружили между собой, но дух соперничества кубазонок проявлялся в игре, в которой шар отбирали друг у друга и забрасывали на центральную площадь селения противника. С годами правила изменились, и появился современный гандбол.

По легенде, Куби обладает сверхспособностями и артефактами силы и удачи. Талисман разжигает страсть к победе у команды и болельщиков, передает положительную энергию на расстоянии и генерирует гандбольное притяжение в радиусе 1 тыс. км, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Кубань».

Куби сочетает в себе храбрость, решительность и благородство. Эти же качества требуются и спортсменкам на площадке.

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