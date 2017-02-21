Талисманом Всемирных военных игр в Сочи стал леопард

Талисманом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, выбрали леопарда.

Посол предстоящих соревнований Михаил Галустян 20 февраля презентовал символ игр в Москве.

«Талисманом избран леопард. Это животное символизирует силу и отвагу. Уверен, что леопард поможет нашим спортсменам завоевать медали Игр», — цитирует Галустяна ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее были презентованы медали соревнований и форма сборной России. В Играх примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным. С 24 по 26 февраля в Сочи продлят работу общественного транспорта.

Более 550 волонтеров будут задействованы в организации III зимних Всемирных военных игр.

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