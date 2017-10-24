Таможенника порта Кавказ оштрафовали на 31 млн рублей за взятку

Темрюкский районный суд в октябре признал Руслана Синяговского виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Бывшему заместителю начальника поста «Морской порт Кавказ» назначили наказание в виде штрафа в сумме 31 млн рублей.

Обвинение просило назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы. Вопрос обжалования приговора в настоящее время решается, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», таможенник был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2016 года в своем кабинете при получении взятки в размере 7 тыс. долларов. За эту сумму он обещал пропустить без таможенного контроля партию топлива и ГСМ, принадлежащих ООО «Черноморская буксирная компания».

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