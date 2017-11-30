Таможенники и ФСБ раскрыли схему контрабанды в Краснодар и Сочи одежды под видом ниток

Канал контрабанды работал около двух лет. Одежда предназначалась мультибрендовым бутикам в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре.

В августе подразделения ФТС и ФСБ обнаружили канал контрабанды одежды известных брендов, поступавших в РФ через аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Екатеринбургское ООО «Реалма» 11 августа пыталось провезти 405 кг одежды торговых марок Christian Dior и Rosie Assoulin, задекларировав их как нитки и ткань.

Представитель пресс-службы ФТС подтвердил возбуждение уголовного дела против руководства «Реалмы» из-за нарушений правил ввоза одежды.

«Сумма ущерба в настоящий момент подсчитывается с учетом того, что поставка не была однократной», — отметили в ФТС.

В ведомстве предположили, что по сумме ущерба этот канал вообще может оказаться крупнейшим из обнаруженных за последние годы.

По данным одного из ведомств, проводивших операцию, стоимость ниток, указанная «Реалмой» в документах, составляла 6,5 долларов за кг, тогда как реальная средняя стоимость одного платья в выявленной партии составляла 470 тыс. рублей, юбки — 270 тыс. рублей, пальто — 360 тыс. рублей. Общая стоимость продукции в этой партии — 26,146 млн рублей и за нее не доплатили суммарно 4,6 млн рублей таможенных платежей. По данным ФТС и ФСБ, в сумме «Реалма» поставила около 300 т нитей и тканей через аэропорт Кольцово только за 2016 и 2017 годы.

«Если предположить, что все это было на самом деле брендированной одеждой, исходя из средней стоимости 1 кг одежды в последней партии в 300 тыс. рублей, ущерб государству мог составить несколько миллиардов рублей», — сообщил источник.

Операция ФТС и ФСБ касается не только импортера, но и реализаторов. Основной круг лиц, использовавших канал, уже установлен, сейчас в их отношении проводится расследование для того, чтобы окончательно определить объем и стоимость ввезенных товаров. По данным источника, это десятки элитных магазинов в крупнейших городах России, торгующие одеждой торговых марок Brioni, Zegna, Prada, Barrett, Berluti, Lardini, Loro Piana, Emporio Armani и Moncler, сообщает РБК.

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