Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

ФТС начала получать данные о дате и сумме приобретения с помощью tax free.

Сотрудники службы уже встретили в аэропорту несколько человек, которые ввезли в Россию товар без бирок. При этом таможенники уже знали стоимость вещей.

Данные о дорогих покупках таможня получает из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев tax free, а также от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.

Согласно российскому законодательству, без пошлины разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тыс. евро. В случае превышения суммы необходимо заплатить пошлину — 30%. Нарушителям грозит денежный штраф или тюремное заключение, сообщает «Интерфакс».

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