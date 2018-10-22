Танцевальный коллектив из Анапы завоевал бронзу ЧМ по хип-хопу в Голландии

В Лейдене 20 октября завершился международный турнир Hip Hop Unite 2018.

В чемпионате приняли участие более 2 тыс. танцоров со всего мира. Россию на ЧМ представляли два десятка танцевальных коллективов, которые в общем зачете получили больше всего медалей.

От Краснодарского края в национальной сборной выступал коллектив из Анапы Arizona Crew, сообщается в официальной группе анапских танцоров во «ВКонтакте».

Arizona Crew завоевали на турнире третье место в категории Juniors.

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