Танцор из Сочи Смирнов будет помогать вице-мэру Москвы развивать безбарьерную среду

Евгений Смирнов 31 июля был назначен помощником заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В департаменте транспорта Москвы сочинец будет заниматься социальными вопросами, участвовать в социальных проектах по развитию безбарьерной среды столицы, а также отвечать за взаимодействие с общественными организациями.

Евгений Смирнов руководит инклюзивной школой танцев для детей-инвалидов, где одновременно обучаются дети с ограничениями здоровья и без. Также он возглавляет общественную организацию «Инклюзия», которая занимается проектами по улучшению городской инфраструктуры для безбарьерного передвижения инвалидов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинский танцор Евгений Смирнов, лишившийся ноги в аварии, в сентябре 2015 года прошел в телепроект «Танцы». Однако он решил покинуть проект, так как не хотел, чтобы жюри и зрители оценивали его по каким-то другим показателям, кроме танца.

Интервью с Евгением Смирновым можно посмотреть здесь.

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