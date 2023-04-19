Танзила Норбоева встретилась с представителями ЕС

Председатель Сената Верховного Совета Танзила Норбоева встретилась со специальным представителем Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалой и представителем Евросоюза по правам человека Имоном Гилмором.

На встрече действующий были обсуждены состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Европейским Союзом, в том числе вопросы сотрудничества в области развития межпарламентских отношений, защиты прав и свобод человека, подчеркнул, что заинтересован в совместной работе по охвату этих направлений. особо было отмечено, что вопросы вынесены на уровень государственной политики.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем обогащении двустороннего диалога, расширяющегося по своему охвату, практическим содержанием .