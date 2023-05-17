Танзила Норбоева встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Даша 17.05.2023 В мире

Танзила Норбоева встретилась с Президентом Азербайджана Ильхомом Алиевым

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева находится с деловым визитом в Азербайджанской Республике.15 мая Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева встретилась с Президентом Азербайджанской Республики Ильхом Алиев.

Президент Ильхом Алиев Танзила Нарбаева Делегация во главе с великим сыном Азербайджана, известным государственным и общественным деятелем Гейдаром Алиевым приняла участие в специальном заседании Национального Собрания Республики Азербайджана по случаю 100-летия со дня его рождения, выразил признательность за высокое уважение, проявленное к памяти общенационального лидера этой страны.

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