Танзила Норбоева встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева находится с деловым визитом в Азербайджанской Республике.15 мая Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева встретилась с Президентом Азербайджанской Республики Ильхом Алиев.

Президент Ильхом Алиев Танзила Нарбаева Делегация во главе с великим сыном Азербайджана, известным государственным и общественным деятелем Гейдаром Алиевым приняла участие в специальном заседании Национального Собрания Республики Азербайджана по случаю 100-летия со дня его рождения, выразил признательность за высокое уважение, проявленное к памяти общенационального лидера этой страны.