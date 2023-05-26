Председатель Сената Танзила Норбоева встретилась с Президентом Сингапура Халимой Якуб, прибывшей в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщил глава верхней палаты парламента в своем Telegram-канале. Конечно, необходимо придать новый импульс деятельности групп сотрудничества между нашими парламентами», — пишет Танзила Норбоева. искусство узбекского народа не только в странах Европы, но и в странах Азии, особенно в Сингапуре подчеркивалось, что оно должно быть показано. Ведь усилия народов Сингапура и Узбекистана по обеспечению межэтнического и межконфессионального мира и согласия являются общими, в соответствии с их тесно связанными обычаями, ценностями и семейными традициями. Мы договорились укреплять сотрудничество между Сингапуром и Узбекистаном в различных сферах, включая торгово-экономическую, инновационную, науку и образование. В частности, мы подумали о взаимном практическом общении практически на всех уровнях образования. Крайне важно изучить передовой опыт Сингапура в повышении профессионального и управленческого потенциала государственных служащих», — пишет Танзила Норбоева.