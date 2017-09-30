Тариф «Платон» решили проиндексировать в 2018 году до 2,15 рубля

Поступления от нового тарифа предусматривает проект бюджета.

Согласно ему, с 1 июля 2018 года тариф взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» должен быть проиндексирован до 2,15 рубля за км. Общий объем поступлений в 2018 году должен составить около 23 млрд рублей.

В 2019 году запланировано поступлений в бюджет от системы «Платон» в размере 25 млрд рублей и около 26 млрд рублей в 2020 году, с учетом индексации тарифа с 1 июля 2019 года до 2,24 рубля за км.

В начале сентября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что тариф может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система взимания платы с грузовиков массой более 12 т заработала в России с 15 ноября 2015 года. Запуск системы сопровождался протестами дальнобойщиков. Депутаты ЗСК обратились в Госдуму РФ с предложением ввести «Платон» на региональных дорогах Кубани. В апреле 2017 года тариф системы «Платон» увеличился до 1,91 рубля за километр.

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