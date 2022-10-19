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Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

auladin 19.10.2022 Экономика

Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

Всё из-за санкций, которые осложняют покупку оборудования.

В 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%. Всё из-за санкций, которые осложняют покупку телекоммуникационного оборудования. Такие прогнозы дает агентство Telecom Daily, а также подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг».

«Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров», — пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов

По данным Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%. В «Финаме» рост тарифов также оценивают до 15% и связывают с тем, что телеком-операторы нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи. А при и без того высокой кредитной нагрузке на отечественные компании повышение абонентской платы видится одним из наиболее вероятных сценариев.

Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

«Операторам сегодня очень нужны деньги, потому что им требуется замещать устаревающее оборудование, которое они покупали у таких компаний, как Cisco, Alcatel и Nokia, которые больше это оборудование им не продают из-за санкций», — рассказал аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Ведь если не обновлять оборудование, со временем это скажется на качестве связи. Причем совсем скоро – уже в 2024 году.

На расходы операторов влияют и изменения курсов валют — часть расходов на содержание и обслуживание сетей считаются в долларах и евро.

В более раннем прогнозе говорилось о росте на 15-18%. При этом представители операторов говорили в августе, что уже состоявшееся повышение цен составило от 2% до 15%, но рост, по их данным, не превышает инфляцию. Как писал «Коммерсант», услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10%.

Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

Например, в региональном операторе «Мотив» (работает в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) рассказали в августе, что в этом году уже подняли цены на 5–10%.

МТС с начала года поднял цены в зависимости от региона на большинство мобильных тарифов на 20-60 рублей. Рост связали с удорожанием содержания и строительства сетей, повышением цен на электроэнергию и другие услуги, которые оператор покупает у подрядчика.

В апреле цены повысили все крупнейшие операторы. Рост составил около 10%, причем речь шла как о новых тарифах, так и об архивных. Тогда говорилось, что на цены повлияла инфляция и события на Украине. В Минцифры объяснили, что тарифная политика — это компетенция операторов и сейчас она может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования. В ведомстве отмечали, что цены операторы поднимать могут, но не более уровня инфляции.

Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

«Времена сверхдешевой связи закончились, теперь она просто будет дешевой, — считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская (цитата по ИА Regnum). – Сотовые операторы, терпя убытки, вынуждены сокращать инвестиционные программы, просят о сокращении выплат за радиочастотный спектр (на 50%) и ставок по страховым взносам и о введении запрета на отчисления в фонд универсальных услуг связи. Уход иностранных поставщиков, включая финскую Nokia и шведскую Ericsson, удорожание телеком-железа на 30%, массовый отток высококвалифицированных кадров и прочее — далеко не полный перечень тех трудностей, с которыми столкнулись операторы».

Эксперт подчеркнула, что основной проблемой операторов остается дефицит базовых станций для прокладки сетей LTE и 5G, а также необходимость соблюдения требований «закона Яровой» (должно стоять оборудование системы техсредств для оперативно-розыскных мероприятий).

Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

Жители страны переходят на более дешевые варианты связи. Например, выбирают тарифы с меньшим количеством минут, а звонки совершают через мессенджеры. По данным Лебединской, за 2022 год общий объем мобильного трафика в мессенджерах вырос на 87%. Объем мобильного трафика Whats App составил 48%, Telegram — 44%, Viber — 6%.

Россия — одна из стран, где связь и мобильный интернет обходятся достаточно дешево. По данным портала cable.co.uk, минимальная цена за гигабайт в нашей стране составляет 0,2 доллара, а средний показатель по стране — 0,48 доллара.

Для сравнения, топ-5 стран с самым дорогим мобильным интернетом – это остров Святой Елены (41,06 доллара за гигабайт), Фолклендские острова (38,45 доллара), Сан-Томе и Принсипи (29,49 доллара), а также Токелау (17,88 долларов) и Йемен (16,58 доллара). А в пятерку стран с самым дешевым интернетом входят Израиль, Италия, Сан-Марино, Фиджи и Индия (от 0,04 до 0,17 доллара за гигабайт).

Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

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