Тарифы в рост: в 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%

Всё из-за санкций, которые осложняют покупку оборудования.

В 2023 году мобильная связь в России подорожает на 10–15%. Всё из-за санкций, которые осложняют покупку телекоммуникационного оборудования. Такие прогнозы дает агентство Telecom Daily, а также подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг».

«Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров», — пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов

По данным Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%. В «Финаме» рост тарифов также оценивают до 15% и связывают с тем, что телеком-операторы нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи. А при и без того высокой кредитной нагрузке на отечественные компании повышение абонентской платы видится одним из наиболее вероятных сценариев.

«Операторам сегодня очень нужны деньги, потому что им требуется замещать устаревающее оборудование, которое они покупали у таких компаний, как Cisco, Alcatel и Nokia, которые больше это оборудование им не продают из-за санкций», — рассказал аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Ведь если не обновлять оборудование, со временем это скажется на качестве связи. Причем совсем скоро – уже в 2024 году.

На расходы операторов влияют и изменения курсов валют — часть расходов на содержание и обслуживание сетей считаются в долларах и евро.

В более раннем прогнозе говорилось о росте на 15-18%. При этом представители операторов говорили в августе, что уже состоявшееся повышение цен составило от 2% до 15%, но рост, по их данным, не превышает инфляцию. Как писал «Коммерсант», услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10%.

Например, в региональном операторе «Мотив» (работает в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) рассказали в августе, что в этом году уже подняли цены на 5–10%.

МТС с начала года поднял цены в зависимости от региона на большинство мобильных тарифов на 20-60 рублей. Рост связали с удорожанием содержания и строительства сетей, повышением цен на электроэнергию и другие услуги, которые оператор покупает у подрядчика.

В апреле цены повысили все крупнейшие операторы. Рост составил около 10%, причем речь шла как о новых тарифах, так и об архивных. Тогда говорилось, что на цены повлияла инфляция и события на Украине. В Минцифры объяснили, что тарифная политика — это компетенция операторов и сейчас она может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования. В ведомстве отмечали, что цены операторы поднимать могут, но не более уровня инфляции.

«Времена сверхдешевой связи закончились, теперь она просто будет дешевой, — считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская (цитата по ИА Regnum). – Сотовые операторы, терпя убытки, вынуждены сокращать инвестиционные программы, просят о сокращении выплат за радиочастотный спектр (на 50%) и ставок по страховым взносам и о введении запрета на отчисления в фонд универсальных услуг связи. Уход иностранных поставщиков, включая финскую Nokia и шведскую Ericsson, удорожание телеком-железа на 30%, массовый отток высококвалифицированных кадров и прочее — далеко не полный перечень тех трудностей, с которыми столкнулись операторы».

Эксперт подчеркнула, что основной проблемой операторов остается дефицит базовых станций для прокладки сетей LTE и 5G, а также необходимость соблюдения требований «закона Яровой» (должно стоять оборудование системы техсредств для оперативно-розыскных мероприятий).

Жители страны переходят на более дешевые варианты связи. Например, выбирают тарифы с меньшим количеством минут, а звонки совершают через мессенджеры. По данным Лебединской, за 2022 год общий объем мобильного трафика в мессенджерах вырос на 87%. Объем мобильного трафика Whats App составил 48%, Telegram — 44%, Viber — 6%.

Россия — одна из стран, где связь и мобильный интернет обходятся достаточно дешево. По данным портала cable.co.uk, минимальная цена за гигабайт в нашей стране составляет 0,2 доллара, а средний показатель по стране — 0,48 доллара.

Для сравнения, топ-5 стран с самым дорогим мобильным интернетом – это остров Святой Елены (41,06 доллара за гигабайт), Фолклендские острова (38,45 доллара), Сан-Томе и Принсипи (29,49 доллара), а также Токелау (17,88 долларов) и Йемен (16,58 доллара). А в пятерку стран с самым дешевым интернетом входят Израиль, Италия, Сан-Марино, Фиджи и Индия (от 0,04 до 0,17 доллара за гигабайт).

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