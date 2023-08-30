Ташкентский метрополитен и подземные линии метро превратились в петлю

Роль метро в общественном транспорте нашей столицы очень велика. В целях расширения зоны покрытия по инициативе главы нашего государства было создано подземное метро.

В минувшие годы были открыты первая очередь этого огромного проекта и Сергелийский маршрут. В этом году завершен второй этап – подземное метро от Колыка до Сергели.

Президент посетил этот транспортный объект и прокатился на метро вместе с представителями общественности.

– в 2017 году, когда мы начали этот проект, были люди, которые не верили. Слава Богу, подземные и подземные линии метро соединились и превратились в кольцо. Правда, это было сложно. Но это путь, который послужит нашему народу и останется в истории. Если наш народ и дети последуют этому и государство согласится, мы достигнем своей цели, – сказал Шавкат Мирзиёев.

На втором этапе построено 12 километров эстакады и 7 станций. Время в пути на это расстояние составляет 15 минут. За один день обслуживается более 40 000 пассажиров.

В целом на сегодняшний день общая протяженность ташкентского метрополитена превысила 70 километров. Из них 38 километров построено после 1977 года, а 32 километра метро построено за последние 7 лет. Число станций достигло 50. Ожидается, что число ежедневных пассажиров метрополитена достигнет 750 тысяч.

Кроме того, в нашу столицу в этом году завезли тысячу автобусов. В результате общественным транспортом в день пользуются до 1 миллиона 400 тысяч пассажиров. Это важный фактор снижения потребности в личном транспорте и, в конечном итоге, в уличном движении.