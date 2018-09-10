Театр балета Юрия Григоровича отправится на гастроли в Сочи

На сцене Зимнего театра краснодарские артисты 23 сентября покажут балет «Баядерка».

«Балет с индийским колоритом о непокорной танцовщице и ее трагической любви к воину Солору требует от труппы высокой профессиональной подготовки. Жители и гости курорта смогут увидеть одну из лучших постановок Мариуса Петипа», — сообщает пресс-служба краснодарского ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Показ балета «Чиполлино» состоится 24 сентября — это сказочная постановка лауреата Государственной премии СССР Генриха Майорова и известный сюжет по мотивам одноименной сказки Джанни Родари. Характеры героев и юмористические ситуации раскрываются в музыке Карена Хачатуряна.

В новом сезоне краснодарские артисты одними из первых приедут выступить в Сочи.

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