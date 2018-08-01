Тела погибших в ЦАР журналистов доставят в Россию 4 августа

МИД РФ сообщил, что погибшие поехали в Центральноафриканскую республику как туристы.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, точных данных о цели визита журналистов в ЦАР нет.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Ведомство также окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину, сообщает РИА «Новости».

Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, рассказал, когда тела журналистов доставят в Россию.

«То, что нам сказал консул ЦАР, что в пятницу тела будут переданы российской стороне, а в субботу их доставят в Москву», — цитирует Коняхина «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о гибели в Центральноафриканской республике трех россиян: журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Тела обнаружили недалеко от города Сибю — около 300 км на север от столицы ЦАР города Банги, их доставили в местный госпиталь. В ООН уточнили, что тела были найдены рядом с обстрелянной машиной.

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