Телеаудитория ЧМ-2018 бьет рекорды предыдущих мундиалей

Международные телекомпании сообщили о десятках миллионов болельщиков, смотревших матчи своих национальных сборных в прямом эфире.

По сообщениям FIFA, по мере продолжения мундиаля телевизионная аудитория чемпионата мира по футболу увеличивается с каждым днем.

В Бразилии телеканала TV Globo транслировал стартовый матч сборной против Швейцарии, который посмотрели 55,89 млн телезрителей. Это превысило рекорд чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, когда максимальная аудитория для матча Бразилии с Хорватией составила 49,1 млн человек.

В Германии за игрой сборной против мексиканцев на телеканале ZDF наблюдали 25,97 млн зрителей, что составило 81,6% от всей телеаудитории во время игры. По данным ZDF, это самая многочисленная телеаудитория на немецком телевидении с Евро-2016.

За сборную Мексики в матче против Германии болели 17,56 млн зрителей мексиканских каналов Las Estrellas, Azteca 7 и Foro TV. Это составляет 14,83% от общей телеаудитории и 60,81% от активных телезрителей во время игры, сообщила медиагруппа Publicis Mexico.

В Швейцарии матч со сборной Бразилии на каналах RSI, RTS и SRF посмотрели 2,23 млн человек. По данным Европейского вещательного союза (EBU), эти цифры побили рекорд, установленный на прямой трансляции в Швейцарии с чемпионата мира 1998 года, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник