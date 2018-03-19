Телефоны горячей линии по выборам продолжили работу

Обратиться в избирком и Общественную палату можно обратиться до 19:00.

На любые вопросы граждан по ходу голосования, подсчета бланков и явке, эксперты ответят по телефонам. В день выборов специалисты информационных центров работали круглосуточно.

Горячая линия избирательной комиссии Краснодарского края: 8 (861) 262-08-93

Горячая линия Общественной палаты Краснодарского края: 8 (861) 259-01-91

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