Телефоны горячей линии по выборам продолжили работу

Обратиться в избирком и Общественную палату можно обратиться до 19:00.
На любые вопросы граждан по ходу голосования, подсчета бланков и явке, эксперты ответят по телефонам. В день выборов специалисты информационных центров работали круглосуточно.
Горячая линия избирательной комиссии Краснодарского края: 8 (861) 262-08-93
Горячая линия Общественной палаты Краснодарского края: 8 (861) 259-01-91
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